حسين فهمي وزوجته وبوسي شلبي أول الحاضرين على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

بدأ توافد النجوم، على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي، لحضور حفل الافتتاح، الذي يقام بعد قليل، بدار الأوبرا المصرية، ويرأس هذه الدورة منه الفنان حسين فهمي، ويديرها المخرج أمير رمسيس.

ووصل منذ قليل، الفنان حسين فهمي، رفقة زوجته، والإعلامية بوسي شلبي، والمخرج أمير رمسيس، والناقد اندرو محسن، والإذاعي إمام عمر، والفنان إدوارد.

وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الليلة

وتفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الليلة، النسخة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تُقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويُقام حفل الافتتاح على المسرح المُعد خصيصًا لحفل الافتتاح في دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يحضر حفل الافتتاح نخبةٌ من نجوم الفن والثقافة من داخل مصر وخارجها.

حسين فهمي: مهرجان القاهرة جزء لا يتجزأ من حياتي

وكان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الجديدة، تحدث عن التحديات والظروف التي واجهته قائلا لـ «الوطن»: «مهرجان القاهرة السينمائي أصبح جزءا أصيلا من مشوار حياتي، فهذه هي المرة الثانية التي أتولى فيها رئاسته، حتى في الدورات التي لم أكن فيها رئيسا، كنت رئيس لجنة تحكيمه، ولذلك أعتبر المهرجان جزءا لا يتجزأ من حياتي».