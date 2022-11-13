مواعيد عرض فيلم جزيرة الغفران في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44

يشارك فيلم جزيرة الغفران للمخرج رضا الباهي، في الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إذ ينافس في المسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة في الفترة ما بين 13 وحتى 22 نوفمبر المقبل.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم حول أندريا، وهو كاتب بارع يبلغ من العمر 60 عامًا، يعود إلى جزيرة جربة بتونس، موطنه الأصلي، لينفذ آخر أمنيات والدته روزا، وهناك تستيقظ بداخله ذكرياته القديمة، لتدفعه إلى ماضٍ مؤلم.

أبطال الفيلم

ويؤدي بطولة الفيلم الممثلون كلوديا كاردينالي، علي بنور، محمد علي بن جمعة، كاتيا جريكو كما ضم فريق العمل مهندس صوت معز الشيخ، ميكساج سامي غربي، مونتاج رينالد بيترالند وياسين بوشنب، مهندس ديكور توفيق الباهي، مصممة ملابس ليليا لاخوه، موسيقى ماركو ويربة، مدير تصوير نيفين الباهي، منتج منفذ توفيق جيجا، مدير إنتاج لسعد فرحات، إنتاج رضا الباهي، زياد حمزة، نيكول كماتو، منتج مشارك عماد الدين بلقاسم ،تأليف وإخراج رضا الباهي.

مواعيد عرض فيلم جزيرة الغفران في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الخميس 17 نوفمبر، الساعة 9:15 مساءً، مسرح النافورة، والجمعة 18 نوفمبر، الساعة 12:45 ظهرًا، سينما الزمالك.