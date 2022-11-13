حسين فهمي ونيللي كريم يسلّمان جوائز تكريم «القاهرة السينمائي» لـ لبلبة وكاملة أبوذكري

اختارت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، الفنانة الكبيرة لبلبة لمنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة بالأعمال المميزة.

وقال مصدر من داخل المهرجان لـ«الوطن» إنّ الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، يسلّم لبلبة الجائزة في حفل الافتتاح الذي ينطلق الليلة، داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وأوضح المصدر أنّ حسين فهمي حرص على حضور البروفة النهائية لـ حفل الافتتاح التي أقيمت في ساعة متأخرة، أمس، لوضع اللمسات النهائية على الحفل المقرر إذاعته على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة Dmc.

تكريم كاملة أبو ذكري

ويشهد حفل الافتتاح تكريم المخرجة كاملة أبو ذكري، بمنحها جائزة فاتن حمامة للتميز تقديرا لمسيرتها الفنية، حيث أوضح المصدر، أنّ إدارة المهرجان اختارت الفنانة نيللي كريم، لتسليم الجائزة للمخرجة كاملة أبوذكري، كونها حققت عددا من النجاحات السينمائية والتليفزيونية مع كاملة أبو ذكري، فضلا عن أنّها تعتبرها دوما «تميمة حظها ووش السعد عليها»، حسب ما صرحت في أكثر من مقابلة إعلامية معها.

تكريم المخرج المجري

كما يشهد حفل الافتتاح، تكريم المخرج المجري بيلا تار بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وتقام ندوة له غدا بدار الأوبرا المصرية للحديث عن مشواره الفني، يحاوره من خلالها المدير الفني للمهرجان أندرو محسن.