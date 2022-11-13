حسين فهمي عن مهرجان القاهرة السينمائي: «بنعافر علشان نوصل لحاجة حلوة»

قال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن المهرجان في نسخته الحالية، جاء في ظل الكثير من التحديات التي يواجهها الكثير من دول العالم، بخلاف تنظيم مصر لقمة المناخ COP 27، «إحنا في النص قاعدين بنعافر علشان نوصل لحاجة حلوة».

فهمي: مخرج عالمي سيدرس مجموعة من المحاضرات

وأضاف «فهمي»، في تصريحات خاصة على هامش مشاركته بمهرجان القاهرة السينمائي لفضائية «DMC»، أن إدارة المهرجان عملت على استقطاب أكبر قدر ممكن من الأعمال الفنية الرائعة والعالمية والتي لاقت استحسان الكثير، مشيرا إلى أن إدارة المهرجان ستطلق عددا من ورش العمل الكبيرة مع أحد المخرجين العالمين، كما سيدرس مجموعة من المحاضرات.

فهمي: إحنا بنكرم ما يسمح تاريخه وما قدمه للسينما من تكريم

وأوضح رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن اختيار عدد من الممثلين للتكريم يأتي بناءً على ما قدمه هؤلاء من أعمال جيدة حظيت على اهتمام وإعجاب الكثير من المشاهدين، «إحنا بنكرم ما يسمح تاريخه وما قدمه للسينما من تكريم، وأنا بشوف أن الفنانة لبلبة تستحق لأنها فنانة مجتهدة وتستحق أنها تكرم، ولازم نحافظ على الأفلام القديمة الأبيض والأسود».

وتابع: «المهرجان راعى حضور ذوي الهمم، واستعنا بعدد من كراسيهم المتحركة عشان يقدروا يتحركوا معانا بسهولة، كمان استعنا بأبطال الأولمبياد وهيمشوا على الريد كاربت، وإحنا مهتمين جدا بالبيئة، وقللنا من المطبوعات الورقية والبلاستيك، ومعانا عربيات تعمل بالكهرباء للضيوف علشان يقدروا يستعملوها».