حسين فهمي يصطحب عددا من ذوي الهمم على ريد كاربت مهرجان القاهرة

حرص الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على اصحطاب عدد من ذوي الهمم على الريد كاربت، الخاصة بالمهرجان، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، من الفترة 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

حسين فهمي يصطحب أبطال ذوي الهمم

وقال حسين فهمي، خلال مروره على الريد كاربت، إنهم أبطال الأولمبياد الخاصة، ومن المقرر أن يقدم أحد ذوي الهمم فقرة في حفل الافتتاح.

بينما وصل منذ قليل الفنان حسين فهمي، رفقة زوجته، والإعلامية بوسي شلبي، والمخرج أمير رمسيس، والناقد أندرو محسن، والإذاعي إمام عمر، والفنان إدوارد.

وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الليلة

وتفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الليلة، النسخة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تُقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويُقام حفل الافتتاح على المسرح المُعد خصيصًا لحفل الافتتاح في دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يحضر حفل الافتتاح نخبة من نجوم الفن والثقافة من داخل مصر وخارجها.