حسين فهمي لـ«الوطن»: نجوم مهرجان القاهرة يستحقون أعلى التكريمات

قال الفنان حسين فهمي إن جميع المكرمين خلال دورة مهرجان القاهرة السينمائي رقم 44 يستحقون التكريم بسبب ما قدموه خلال مشوارهم الفني.

حسين فهمي: جميع المكرمين أفنوا حياتهم في خدمة الفن والسينما

تحدث فهمي عن الفنانين المكرمين لـ«الوطن» قائلا «جميع الذين سيتم تكريمهم هذا العام يستحقون أعلى وأكبر التكريمات، فهم أفنوا حياتهم في خدمة الفن والسينما، والتكريم لن يتوقف فقط على المخرج العالمي بيلا تار والفنانة لبلبلة والمخرجة كاملة أبو ذكرى».

وأضاف فهمي «بل سيكون هناك تكريم للمخرج علي عبد الخالق من خلال ترميم أفلامه».

وأشار إلى أن المهرجان سيستضيف عددا من نجوم السينما الكبار قائلا «هناك ضيوف على أعلى مستوى سيحضرون المهرجان، حيث إن الاتصالات مستمرة حتى اليوم، لا أحب أن أتحدث عن الأسماء حتى يتم الاستقرار النهائي عليهم».

حسين فهمي: سيكون هناك نجم أجنبي في المهرجان

يذكر أن الفنان حسين فهمي من المقرر أن يفتتح غدا فعاليات مهرجان القاهرة في دورته الجديدة، حيث كان قد تفقد اليوم المسرح وموقع دار الأوبرا المصرية لكي يتم معرفة الأجواء قبل وصول الفنانين والنجوم غدا.