المدير التنفيذي لـ«القاهرة السينمائي»: المهرجان يضم 17 فعالية منها ورش وندوات

قالت ريم علام، المدير التنفيذي لمهرجان القاهرة السينمائي، إن «أيام القاهرة لصناعة السينما» هذا العام، يضم 17 فعالية منها ورش وندوات، واهتممنا أن تكون هناك ورش عملية أكثر، ليس فقط ورش نظرية ليتعلم الشباب أكثر.

وأضافت على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «هيكون فيه ورشة لبلاتار أحد المخريجين الكبار، لمدة 10 أيام، وهيدي الوقت لشباب السينما وهيعلمهم إخراج سينمائي، وكذلك ورشة أخرى لمدة 5 أيام بمونتير أمريكي لتعليم الشباب، ومريم نعوم هتعطي كورس للأفلام القصيرة، وهي أمور عملية على أكثر من يوم».

وتابعت: «فتحنا باب التسجيل للتقديم في هذه الكورسات قبل المهرجان بشهرين، وحرصنا على أنه يبقى فيه مشتركين من خارج القاهرة، ومن المحافظات المختلفة وهيسافروا ويشاركوا في كذا ورشة».

وأكدت أن السينما المصرية لها تاريخ كبير جدا، «كما أن ضيوف المهرجان يعرفون مخرجين كبار، مثل يوسف شاهين ومهتمين أكتر إنهم يشوفوا المخرجين الشباب اللي بيروحو المهجانات بالخارج».