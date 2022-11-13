النقل: تعديل ساعات العمل بالقطار الكهربائي الخفيف بدءا من غد

أعلنت شركة «آر. أية. تي. بي» ديف الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل قطار العاصمة «مشروع القطار الكهربائي الخفيف»، طبقا لتوجيهات وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، عن تعديل ساعات العمل بمحطات قطار العاصمة لتبدأ من الساعة 7:30 صباحًا، حتى 12:00 صباحا بداية من غد الاثنين الموافق 14 نوفمبر، وذلك من ضمن استراتيجية شاملة، لتقديم خدمات تنقل سهلة وسلسة للركاب، وإدخال تحسينات وتطويرات بصفة مستمرة على القطار.

أتوبيسات نقل الركاب

وأوضحت الشركة في بيان عاجل، قبل قليل، أنه توجد أتوبيسات لنقل الركاب، وتوصيلهم من خارج محطات قطار العاصمة إلى قلب المدن بمدينة العبور، مدينة الشروق، مدينة نيو هليوبوليس، مدينة بدر ومدينة العاشر من رمضان والعكس في أوقات العمل الرسمية للقطار، بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين، وتشجيعهم على استخدام النقل الجماعي.