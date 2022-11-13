السوبرانو أميرة سليم: نتمنى ترميم كل الأفلام القديمة للاستمتاع والإفادة

أعربت أميرة سليم، مغنية سوبرانو، عن سعادتها البالغة لحضورها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الحالية، موضحة أن السينما جزء من الفنون الراقية، كما أن الفن قريب جدًا من قلوب البشر، سواء سينما أو دراما أو مسرح، وجميعها فنون راقية ولها رسائل ومهام، ولا يقتصر دورها على الإمتاع بل أيضًا تقدم الوعي.

وأبدت «سليم»، على هامش مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الحالية، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، سعادتها بقيام المهرجان بعمل ترميم لعدد 2 فيلم من الأفلام المصرية، إذ ذكرت أنها تتمنى أن يتم ترميم كل الأفلام الأبيض والأسود الجميلة، مثل أفلام الفنان القدير الراحل عمر الشريف، وكل الفنانين الذين نعشقهم، ويجب الاهتمام بها وإذاعتها على قناة مخصصة لها، من أجل إفادة الأجيال الجديدة والاستمتاع.