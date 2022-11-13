ليلى علوي: «القاهرة السينمائي» أهم مهرجانات العالم

قالت الفنانة ليلي علوي، إن مهرجان القاهرة السينمائي شهد اجتماعات كثيرة قبل انطلاقه، من أجل خروجه في أفضل شكل ممكن، «أنا سعيدة جدا بالمهرجان، وهو أول مهرجان شاركت به في حياتي، ويعد من أهم مهرجانات العالم، لأنه يتمتع بالصفة الرسمية».

وأوضحت الفنانة ليلي علوي، خلال لقاء لها على هامش مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، أن فيلم «مهمة في سهل حشيش» مع بيومي فؤاد وحمدي الميرغني، تجربة اجتماعية كوميدية، وسنواصل التصوير بعد المهرجان، وعن وجودها في رمضان المقبل، «للأسف مش هكون موجودة في دراما رمضان المقبل لأن عندي فيليمن متواصلين»