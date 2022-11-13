«الأوقاف» وجامعة سوهاج تطلقان مبادرة «حق المواطن» لتعزيز الهوية والانتماء

تعاونت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج مع جامعة سوهاج لإطلاق مبادرة توعوية تستهدف شباب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بها بعنوان «حق المواطن» وتهدف إلى توضيح القيم الوطنية وإعلاء فكرة الوطن والانتماء له.

إطلاق مبادرة «حق المواطن»

قال الدكتور محمد حسني عبدالرحيم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج، خلال إطلاق المبادرة إن أول من علمنا حب الوطن هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، لذا يجب علينا أن نعتز بهويتنا ووطننا، مؤكدا أن الوطنية الحقيقية تقتضي المشاركة في بناء الوطن وإتقان العمل وجودة الإنتاج، أن الإنسان خلق لتعمير الأرض، وأن الله استخلفه فيها ليعمرها ويصلحها وليس ليفسد فيها أو يعتدي ولكن يجب أن نحب وطننا ونلتزم بوحدة صفه و نحافظ على مكتسباته ونبعد عن الأفكار الهدامة.

رئيس جامعة سوهاج يثمن دور الأوقاف

فيما ثمن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، في بيان، التعاون بين الجامعة ووزارة الأوقاف من خلال تنفيذ ندوات ومبادرات مشتركة توعوية وتثقيفية وأوضح «عبد الخالق» أهمية المبادرة التي تهدف إلى توعية المواطن بحق الوطن والحفاظ عليه وترسيخ مفهوم الولاء له، وتعزيز الهوية الوطنية والقيم.