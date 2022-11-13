أنوشكا: تكريم كاملة أبو ذكري ولبلبة بالقاهرة السينمائي شرف لنا جميعا

قالت الفنانة أنوشكا، إنها سعيدة بتكريم المخرجة كاملة أبو ذكري، والفنانة لبلبة في مهرجان القاهرة السينمائي، «أتمنى في يوم من الأيام، أكون زيهم، وتاريخهم الفني كبير، وتكريمهم تكريم لنا جميعا كفنانات، والتكريم يجعل الفنان ينتج أكثر ويبدع».

وأوضحت الفنانة أنوشكا خلال لقاء لها على هامش مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، أن أسامة أنور عكاشة أبدع في كتابته، وظهر الإبداع في «راجعين يا هوى»، وأتمنى المشاركة الدائمة في الموسم الرمضاني، وكل مهرجان والجميع بخير.