«ثقافة الشيوخ» تناقش مقترح إحياء مهرجان القراءة للجميع بإصدار رقمي

ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة محمد سعيد وسها سعيد، وكيلي المجلس، وحضور محمود القط أمين سر اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن «إحياء مهرجان القراءة للجميع وإطلاق إصدار رقمي لمكتبة الأسرة وتحويلها لمنصة رقمية تتيح المعرفة والمعلومات مجانًا للجميع دون التعدي على حقوق الملكية الفكرية».

الكتب المسموعة

من جانبه، أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أهمية التوافق مع متطلبات العصر الحديث وتشجيع الشباب والأطفال على العودة للكتاب من خلال الترويج للكتب المسموعة للأطفال من جانب، مع تدشين موقع إليكتروني ترفع عليه الكتب التي تؤكد على الهوية المصرية مثل كتب: وصف مصر، وأيضا مذكرات هيكل، والإصدارات الخاصة بحرب أكتوبر.

وشدد «نجاتي» على أهمية وجود كوادر إذاعية تستطيع أن تشترك مع الوزارة في هذه الإصدارات، لتصبح القراءة المسموعة أفضل، ضاربا مثالا بالمسلسل التليفزيوني بصوت الفنان يحيى الفخراني الذي لاقى رواجا واسعا بين الأطفال وأحبوه.

وقال «نجاتي» إنه من أبناء «القراءة للجميع» وأن جيله قرأ كتبا بتكلفة بسيطة من خلال مبادرة القراءة للجميع، وما تم إصداره من كتب خلال 20 سنة، وكانت تتميز بالتنوع والاختلاف.

عرض وزارة الثقافة

وقال إن عرض وزارة الثقافة عن خطتها في بداية دور الانعقاد كان جيدا جدا، وأن قطاعات الوزارة أصبحت أكثر تطورا، ولهذا نطالب بوجود الكتب مقروءة ومسموعة إلكترونيا.

من جانبه، ثمَّن أحمد بهي الدين، رئيس مجلس إدارة هيئة الكتاب، الاقتراح المقدم من النائب أكمل نجاتي، مشيراً إلى أنه يتضافر مع توجه الهيئة لإطلاق المنصة الرقمية بالتزامن مع معرض الكتاب المقبل، ومراعاة الحفاظ على حقوق الملكية الفلكية.

وأكد إصدار مجموعة كتب عن حكايات إنسانية لشهداء القوات المسلحة وسوف يتم وضعها على منصة مكتبة الأسرة الرقمية.

وفي السياق ذاته، أكد النائب طارق تهامى، أهمية الاقتراح، مشددًا على أهمية التسويق الجيد لما يتم إنتاجه، وما يتعلق بوجود خطة واضحة لتحويل هذه الكتيبات إلى صور متحركة.

ومن جانبها، أكدت النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، أهمية أن تكون السياحة في مصر بمثابة صناعة، والتركيز على الترويج الفاعل لجميع المقاصد السياحية، جنبا إلى جانب تشجيع سياحة الرفاهية التي نفتقدها مثل سياحة اليخوت.

السياحة العلاجية

ودعت البرلمانية، لفكرة عقد بروتوكول بحيث يتم استحضار الأطباء المصريين ذات الشهرة الواسعة والكفاءة العالية المتواجدين على مستوى العالم، لتقديم الخدمات الطبية في مصر، من خلال السياحة العلاجية.

وأكدت النائبة سها سعيد، أن مصر لديها أفضل مراكز لمعالجة مشاكل الإنجاب ويجب الترويج لهذا أيضًا سياحيا.

وأكد النائب والفنان يحيى الفخراني، عضو مجلس الشيوخ، أهمية سياحة كبار السن والعلاجية من جانب آخر وتنفيذها في مصر والتي سيكون لها زوارها، حيث يمكن الترويج الفاعل لها عند العرب لا سيما والطبيعة الخاصة والتي تتفق مع توفير هذه الخدمة من بلد عربي إسلامي كمصر، بدلا من الذهاب إلى دول أجنبية تختلف في الثقافة، قائلا: «لدينا إمكانيات لكن يبقى كيفية الترويج لها».

في السياق ذاته، قالت النائبة هيام فاروق، إن لدينا 3 أنواع من السياحة العلاجية، هي سياحة صحية، وسياحة استشفائية، ولدينا سياحة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن سياحة المسنين ذات أهمية كبرى ونتمنى أن يوجد بكثرة في مصر من خلال زيادة الترويج له.