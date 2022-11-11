هيئة الكتاب تقدم تسهيلات لاستيعاب الناشرين في معرض القاهرة 2023

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، أحدث التيسيرات التي تقدمها الهيئة للكتاب، لدعم صغار الناشرين وتيسيير سبل مشاركتهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، التي تعقد في يناير وفبراير 2023، داعيا إلى سرعة التسجيل لديه، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح اتحاد الناشرين في بيان: بخصوص تخصيص جناح لدور النشر الصغيرة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وفي ضوء التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للكتاب لتنظيم مشاركة الناشرين المصريين فى معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفي ضوء اجتماعات رئيس الاتحاد مع اللجنة العليا للمعرض، جرى استيعاب جميع الناشرين، الذين تقدموا للاشتراك في المعرض المستوفين لشروط الاشتراك الخاصة بالمعرض، وستصلكم رسالة من إدارة المعرض بالموقف، كما سيجر موافاتكم بآلية سداد قيمة الاشتراك في المعرض.

جناح مجمع لصغار الناشرين في معرض الكتاب

وقال الاتحاد، «ودعما لدور النشر الصغيرة التي ليس لها إصدارات تناسب الاشتراك في المعرض 2023، جرى الحصول على جناح مجمع باسم اتحاد الناشرين المصريين، لتجميع أكبر عدد من دور النشر الصغيرة، للاشتراك في المعرض، تيسيرا لهم على عرض إنتاجهم بالمعرض "نشر عام وليس أطفال"، وسيجر توزيع سداد قيمة الجناح على المشاركين فيه».

اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض

وأضاف: «لذلك نأمل من الناشرين الذين لم يتمكنوا من الاشتراك في المعرض، تسجيل أسمائهم لدى سكرتارية الاتحاد، عبر إيميل الاتحاد، وسيجر تجميع الأسماء، وإجراء قرعة بين جميع المتقدمين».

وأعلنت هيئة الكتاب، أبرز ملامح الدورة الـ54 من المعرض، من بينها اختيار الشاعر صلاح جاهين، شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الطفل، كما تم اختيار المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف بها.