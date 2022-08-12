هيئة الكتاب: ندرس إعادة مهرجان القراءة للجميع مرة أخرى

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الهيئة تدرس منذ فترة طويلة إصدار رقمي لمكتبة الأسرة، وتحويلها لمنصة رقمية تتيح المعرفة والمعلومات مجانًا للجميع، دون التعدي على حقوق الملكية الفكرية، لافتًا إلى أن مكتبة الأسرة كان مشروعًا مرتبطًا بمهرجان القراءة للجميع قبل 2010، وكانت المكتبة تصدر كل عام على مدار شهور الصيف ما يقرب من 250 عنوانًا، وبعد 2010 لم يعد هناك مهرجانًا، ولكن استمر مشروع مكتبة الأسرة على مدار العام.

أثر مهرجان الأسرة لم يقل ولكنه توزع على مدار العام

وأوضح «علي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة» مع الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز» أن أثر مهرجان الأسرة لم يقل ولكنه توزع على مدار العام، نظرًا لعدم وجود المهرجان أو الحدث، مشيرًا إلى أنه يجري حاليا التخطيط لإعادة إحياء مهرجان القراءة للجميع مرة أخرى، واجتمعت اللجنة المشكلة لمناقشة الرؤية الجديدة لإعادة المهرجان بشكل جديد.

الملكية الفكرية وحفظ حقوق المؤلف

وأشار الدكتور هيثم الحاج علي، إلى أن أي نشر لابد أن يراعي موضوعات الملكية الفكرية ويحفظ حقوق المؤلف، وسيتم العمل في تحويل الكتب التراثية إلى المنصة الإلكترونية من خلال الكتب التي انتهت حقوق ملكيتها ولم تعد متاحة للجمهور بشكل كافي، وحاليًا يتم الاختيار بين العناوين وبحث إمكانية التصرف فيها دون التعدي على حقوق الناشر أو المؤلف.

وأكد رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن الأعمال التى مر عليها أكثر من 50 عامًا ليست كلاسيكيات، ويصعب الوصول إليها لذلك المشروع العام للهيئة يتضمن تناول مشروع مكتبة الأسرة التي تدعم الكتب بنصف ثمنها في الإصدارات الورقية وتسهم بجزء كبير مع الناشر، لافتًا إلى أن النشر الإلكتروني يتطلب أن نختار الكتب المتاحة للجميع والتي نشرت قبل عام 1972، مضيفًا أنه في خلال شهر من اليوم سنطلق أول دفعة عبارة عن 200 عنوان متنوع بين إصدارات علمية وتراثية وأدبية من خلال الموقع الإلكتروني على منصة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وحاليا يتم تنفيذ أبلكيشن موبايل يعلن مع دورة المعرض القادمة.