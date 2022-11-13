«ندى صابر» تشارك في COP27 بمشروع صديق للبيئة.. «صممت خزان يعالج المياه الملوثة»

التغيرات المناخية وأثارها على المواطنين، كانت الدافع الأول لابنة البحيرة في البحث عن حلول لمساعدة الأهالي، على الرغم من صغر سنها، إلا أنها اندمجت في عالم البحث العلمي، حتى وصلت لمشروع صديق البيئة «آي تانك» الذي يحمي الأهالي من تلوث المياه والنباتات.

الشعلة التي دفعت ابنة البحيرة في تصميم المشروع

تلوث مياه الأراضي الزراعية بميكروب قاتل، كانت الشعلة التي جعلت من ندى صابر، أن تتجه للبحث عن حل لهذه المشكلات، قائلة: «كانت في أزمة تلوث للمياه الخاصة بالأراضي الزراعية بميكروب قاتل، ودا أدى لعدم إنتاج بعض المحاصيل نهائيا» حسب ما روته.

البحث عن فكرة للقضاء

«مؤتمر المناخ من أهم الأحداث التي مرت على مصر، ومن المحتمل ميجيش زيه تاني، واحنا كلنا بندعم المؤتمر ومتمنيين نجاحه بقوة بعد الصورة التي ظهر بها، التغيرات المناخية بقت تؤثر على الناس بصورة كبيرة» حسب ما روته «ندى» خلال حديثها لـ«الوطن».

أوضحت أنها استغرقت الكثير من الوقت في البحث عن فكرة للقضاء على جميع الميكروبات داخل المياه الخاصة بالزراعة.

فكرة تصميم مشروع «آي تانك»

«آي تانك» خزان ذكي لحل مشكلات المياه الملوثة للأراضي الزراعية ومياه الشرب حتى يستطيع الإنسان أن يعيش في بيئة آمنة، مشيرة إلى أنها صممت برنامجًا يوضع داخل خزان المياه للتحكم في درجة الفلتر والحفاظ عليه، «أحيانا الفلتر يخلي الميه ميتة ويفقدها الفيتامينات والأملاح ومش بتكون مفيدة للصحة» هكذا عبرت صاحبة الـ16 عاما.