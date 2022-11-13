«القومي لثقافة الطفل» يفتتح فعاليات رسم أكبر جدارية عن المناخ على هامش COP27

افتتح المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، فعاليات رسم أطول جدارية عن المناخ بطول 30 مترا، وبدأ في رسمها أطفال مصر كرسالة للعالم للحفاظ على المناخ، ويشارك فيها أكثر من 100 طفل يوميا بإشراف الفنان أحمد عبد النعيم وهو صاحب الفكرة ليشارك أطفال مصر بها على هامش مؤتمر المناخ Cop27 ضمن برنامج القومي لثقافة الطفل احتفالا بقمة المناخ.

رسم الجدارية بالحديقة الثقافية للأطفال

وقام بتنفيذ الجدارية الفنان خالد الخريبي، إذ بدأت اليوم الأحد، أولى فعاليات رسم الجدارية بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة وﻻء محمد، وتستمر حتى نهاية مؤتمر المناخ الذي يقام بشرم الشيخ.

ورش تشكيلية لإعادة تدوير المخلفات

وعلى هامش رسم الجدارية، تضمن اليوم العديد من ورش الفنون التشكيلية لإعادة تدوير مخلفات البيئة بطريقة فنية وآمنة ومنها: إعادة تدوير عصا الاستيك كبرواز توت عنخ آمون، مفرش خيش، مهرج من الورق، قناع توت عنخ آمون، إعادة تدوير الورق كارت قلب، إعادة تدوير المشابك وعمل خفاش، كارت شمس المعرفة، ورشة فخار، بالإضافة لورش حكي من سلسلة القصص الرقمية اتحضر للأخضر، وحكايات لونها أخضر، وهي من إنتاج المركز.

واختتمت فعاليات اليوم بعمل مسابقات ثقافية للأطفال مع أمينات المكتبات.