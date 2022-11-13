إصابة 4 أشخاص بينهم 3 من أسرة واحدة في انهيار منزلين بأسوان

أصيب 4 أشخاص في انهيار منزلين في منطقتين متفرقتين بمحافظة أسوان، ونقلوا إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

أول واقعة لانهيار منزل، أصيب فيها شخص بمنطقة جبل تفوق، ونقل إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج إذ تلقت مديرية أمن أسوان إخطارا يفيد انهيار عقار مكون من طابق واحد بمنطقة جبل تقوق بمدينة أسوان، وأصيب أحد قاطنيه وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعمل على رفع آثار الحادث وفرض كردون أمني حول موقع الحادث.

إصابة 3 أشخاص في انهيار منزل

وفي إطار آخر، أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بانهيار أحد المنازل بمنطقة خور عراضة بشرق مدينة أسوان منذ ساعات قليلة إذ تلقى اللواء أشرف عبد الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة، بانهيار أحد المنازل المبنية بالطوب اللبن في منطقة خور عواضة بمدينة أسوان.

الانتقال لموقع الحادث

وبالانتقال لموقع الحادث تبين إصابة: حسين أحمد حسن 30 عاما مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالساق الأيسر وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، ونجل عمومته محمد صلاح محمد حسن 23 عاما، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة ووالدته فاطمة حلمي طوابي عبادي 55 عاما، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ونقلوا إلى مستشفى أسوان الجامعي لإسعافهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفرض كردون أمني حول موقع الحادث.