مدير معهد القلب السابق لـ«القاهرة الإخبارية»: الوقوف على قدم واحدة مؤشر على الصحة

علّق الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب السابق، على دراسة علمية، جاء فيها أن الوقوف على قدم واحدة يقلل من نسبة الوفاة، قائلًا «الحفاظ على توازن الجسم عملية معقدة جدًا، تحتاج إلى تناغم بين المخ والقلب والأوعية الدموية والألياف العصبية والأذن الوسطى والعين».

الوقوف على قدم واحدة عملية معقدة جدًا

وأضاف شعبان، في مداخلة هاتفية، مع الإعلاميتين ليلاس فوزي ونهى درويش، مقدمتي برنامج «صباح جديد»، المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الوقوف على قدم واحدة، والحفاظ على توازن الجسم عملية معقدة جدًا، لأن القاعدة الخاصة بالدعم تكون على قدم واحدة وصغيرة.

وتابع مدير معهد القلب السابق، أنّ الدراسة أشارت إلى الأشخاص المصابين بزيادة الوزن، ويعانون من نسبة كوليسترول كبيرة، ولديهم مشاكل في القلب والسكر لا يمكنهم الوقوف على قدم واحدة، وبالتالي فإن الوقوف على قدم واحدة مؤشر على صحة القلب والمخ والأوعية الدموية، بالإضافة إلى الإدراك المعرفي.

الدراسة أُجريت على أشخاص أعمارها تتخطى الـ50 عاما

وأكد أن هذه الدراسة أجريت على أشخاص تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، مشيرًا إلى أنّ كبار السن يفشلون في الوقوف على قدم واحدة، وبخاصة من تتخطى أعمارهم الـ70 عامًا، مشددةً على أهمية الاهتمام بالصحة ومتابعة قياس ضغط الدم والكوليسترول أولًا بأول.