أبو الغيط يطالب القوى السياسية والقيادات اللبنانية بإنهاء أزمة الرئاسة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الفراغ الرئاسي ليس في مصلحة لبنان، مشددا على أن استمراره يُسهم في تعميق أزمة البلاد، وزيادة معاناة الشعب.

مطالبة أبو الغيط للقوى السياسية في لبنان

وطالب أبو الغيط، خلال لقائه بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا وورنيكا، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، جميع القوى السياسية والقيادات اللبنانية، بالعمل على إنهاء الشغور في أسرع وقت، عبر انتخاب رئيس للجمهورية، يكون ملبيا لتطلعات اللبنانيين كافة، وعنوانا على تحقيق التوافق المنشود.

ضرورة إنهاء الفراغ السياسي في لبنان

وأشار إلى مواكبة الجامعة العربية للبنان في جميع محطاته السياسية، قائلا إن «إنهاء الفراغ الرئاسي يُمثل أهمية حاسمة في هذه المرحلة من أجل استقرار البلاد وتمكين الحكومة من أداء مهامها وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية والكفيلة بإنهاء معاناة الشعب اللبناني التي امتدت لسنوات».

تبادل الأراء في الأزمة اللبنانية

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، بأن اللقاء شهد تبادلاً للرأي حول الأزمة اللبنانية، وسُبل كسر حالة الانسداد السياسي التي يُعاني منها البلد، واستمع أبو الغيط لتقييم المسئولة الأممية، حول الوضع ومخاطر استمرار الفراغ الرئاسي لفترة ممتدة.