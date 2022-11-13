السجن 10 سنوات لسيدة وشقيقيها لاتهامهم بالتعدي على شخص بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهمة «ب.ا» ربة منزل وشقيقيها «ا. ا» و«ح. ا» بالسجن 10 سنوات لاتهامهم بالتعدي على المجني عليه «ا ز خ» بأسلحة بيضاء وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة بالإكراه بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى، بأمانة سر صلاح تمام.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم جرجا عندما تلقى رئيس مباحث قسم جرجا بسوهاج بلاغا من المجني عليه بقيام المتهمين بالتعدي عليه بأسلحة بيضاء وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغ وجرى القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها السابق.