يوسف عثمان: عرض مسلسل العائلة بداية الأسبوع المقبل على «DMC»

قال الفنان الصاعد يوسف عثمان، إن مشاركته في «مسلسل العائلة» سيجرى عرضه مع بداية الأسبوع المقبل على فضائية «DMC»، حيث إن المسلسل سيكون كوميديا اجتماعيا، «الحلو في المسلسل أن الناس وهي بتتفرج هتلاقي دائما بنتكلم عن خطوط درامية والناس هتشوف نفسها».

عثمان: المسلسل بطولة الفنان محمد ثروت ووفاء عامر

وأضاف «عثمان»، في تصريحات خاصة على هامش مشاركته بمهرجان القاهرة السينمائي لفضائية «DMC»، أن المسلسل سيكون بطولة الفنان محمد ثروت وإسلام إبراهيم ووفاء عامر وسارة نور، وإخراج أحمد خالد أمين.

عثمان: المسلسل عاجبني أنه بيبدأ بحبكة درامية في الحلقة الأولى

واستطرد: «المسلسل عاجبني أنه بيبدأ بحبكة درامية في الحلقة الأولى، والمشاهد هيفتكر أن الحدوتة رايحة في حتة وهي رايحة في حتة تانية خالص، وأنا بحب الأدوار الكوميدي وبدور عليها، وبحاول أقدم أدوار منوعة على قد ما أقدر، وشخصيتي في المسلسل بدور داوود وهو دكتور صيدلي بيحاول يكون نفسه وبيدخل في قصص مع أخوه».

وأوضح أن مخرج العمل سمح بالارتجال لكل المشاركين في العمل الدرامي.