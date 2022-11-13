مدير مهرجان القاهرة السينمائي: لدينا أفلام متميزة ونستضيف أفضل مخرجي العالم

قال المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، إن المهرجان يضم أفلام وأعمال مهمة جدا، حائزة على أهم الجوائز بالمهرجانات الكبرى، وكذلك لدى المهرجان عددا من العروض العالمية الأولى المهمة، وعروض احتفالية وكذلك فيلم الافتتاح لمخرج من أعظم مخرجي العالم، ستيفين سبيل بيرج.

وأضاف على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «فيلم الافتتاح لن يعرض في السينمات، اللي مش هيشوفه الجمهور غير في شهر يناير المقبل، كمان المهرجان فيه ضيوف مهمين جدا، وهيكون فيه تكريم لعدد من المخرجين والممثلين الكبار، وأدعي إن لدينا دورة شيقة للغاية».

وتابع: «المخرج بيلا تار غني عن التعريف، وهيكون ضمن الحضور، وهو واحد من أهم مخرجي الوقت الحالي، وهو أحد المخرجين المهتمين بالتدريس بشكل كبير للغاية، ونجحنا السنادي إنه يبقى معانا في مهرجان القاهرة».