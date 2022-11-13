كارمن بصيبص: أشارك بمهرجان القاهرة السينمائي للمرة الأولى

قالت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، إنها تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للمرة الأولى في تاريخها الفني، مشيرة إلى أن انطباعها الأول عن المهرجان جيد بشكل كبير.

وأضافت «بصيبص»، في تصريحات لها على هامش مشاركته بمهرجان القاهرة السينمائي لفضائية «DMC»، أنها لم تحضر في المهرجان إلا يومين فقط، وذلك بسبب ارتباطها بمواعيد أخرى.

واستطرد: «فيلم إسكندراني مع الفنان أحمد عز، المفروض كنا بدأنا التصوير من أسبوع، لكن تأجل العمل على الفيلم لوقت لا نعلمه بسبب ظروف إنتاجيه، وحاليا فيه مشروع بأول السنة في لبنان وبرات لبنان».