«التخطيط الاستراتيجي المستقبلي للمكتبات العامة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن سلسلة دراسات مستقبلية، كتاب «التخطيط الاستراتيجي المستقبلي للمكتبات العامة»، من تأليف الدكتور أحمد محمد أمان، تقديم السفير محمد رضا الطايفي.

ويتناول الكتاب، إطارا يمكن للمكتبات العامة استخدامه كأساس استراتيجي، فالمكتبات التي تغرس الاستشراف والتفكير المستقبلي في مؤسساتها، مجهزة بشكل أفضل لمسح البيئة المحيطة بها لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات خارج أبوابها، وتسخيرها لإضفاء المزيد من التطوير الفعال، فالخطة الاستراتيجية أكثر من مجرد أعمال ورقية، إنها عملية تخطيط وعمل وتفكير مستمر يمكـن مـن خلالها إشراك جميع أصحاب المصلحة في تخطيط العمل للمستقبل.

أهمية التخطيط الاستراتيجي بالمكتبات العامة

ويتناول المحتوى، أهمية التخطيط الاستراتيجي بالمكتبات العامة، مع التعريف بمنظومة مكتبات مصر العامة، من حيث التاريخ والتطور، واستعراض الخطط الاستراتيجية بالمكتبات العامة في العالم من حيث الرؤية، والرسالة، والأهداف، إلى جانب تدعيم المحتوى من خلال إجراء مقابلات متعمقة مع أكثر من عشرين مديرا وقائدا للمكتبات، من متخصصي المكتبات، إلى جانب تقديم نموذج مقترح لخطـة استراتيجية للمكتبات العامة، في كل عناصر العمل بالمكتبات العامة، إلى جانب بعض التوصيات والمقترحات الخاصة بالتخطيط للمكتبات العامة.

التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات المعلومات

تنبع أهمية هذه الدراسة، من أهمية الدور الذي يلعبه التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات المعلومات، وهذا لن يتحقق إلا عن طريق الاستعداد بأسلوب علمي لمواجهة متطلبات المستقبل وما يحمله من إشكاليات متعددة ومتشابكة تواجهه مؤسسات المعلومات، وهي إحدى التوجهات الحديثة من الدراسات المتقدمة في مجال الإدارة، فبناء الخطط يحتاج إلى تفكير ابتكاري وتعمق، وقدرة على التحليل والتفسير، والربط بين العوامل والمتغيرات والموارد والإمكانات.

وتبرز أهميتها أيضا، في كونها تقدم نموذجا لخطة استراتيجية لمكتبات مصر العامة يمكن من خلالها تحقيق أهداف المكتبات العامة، واحتياجات المستفيدين، ونشر الثقافة في المجتمع، فالخطة الاستراتيجية هي الخط المستقيم الذي تسير عليه المكتبة نحو تحقيق أهدافها، كما إنها المعيار الأول لقياس تحقيق الأهداف المرجوه، خاصة وأنه على حد علم الباحث لا توجد مكتبة عامة مصرية واحدة وضعت لنفسها خطة استراتيجية.