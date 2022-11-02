هيئة الكتاب تصدر رواية «الأب» للكاتبة الصربية «ليليانا هايبانوفيتش»

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، رواية مترجمة من اللغة الصربية إلى العربية بعنوان «الأب» لـ ليليانا هايبانوفيتش ديوروفيتش، من ترجمة وتقديم سمير عبد ربه.

تحكي الرواية عن سيدة تلتقي والدها لأول مرة بعد ثلاثة وأربعين عامًا، وتتعرف على أختها من زواجه الثاني لأول مرة أيضًا، دون أن تستطيع إخفاء كل ذكرياتها أثناء اللقاء.

ليليانا هايبانوفيتش ديوروفيتش

ليليانا هايبانوفيتش ديوروفيتش، مؤلفة الرواية ولدت في مدينة «كروسيفاتش»، بصربيا حيث تخرجت في المدرسة الابتدائية والثانوية، وعملت في البداية بإحدى صالات الألعاب الرياضية، ثم كاتبة بأحد البنوك ومرشدة سياحية، ثم حصلت في وقت لاحق على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة «بلجراد»، فانتقلت للعمل بالصحافة حتى أصبحت رئيس تحرير مجلة «Duga Magazine»، وفي عام 1996 تفرغت تمامًا للعمل الأدبي، وقامت بكتابة ونشر أربع روايات، وفي عام 2003 نجحت في تأسيس شركة للنشر تحت اسم Globosino Aleksandrija لكن ابنها قام في العام 2009 بتوسيع نشاط الشركة، وأسس بها قسما لإنتاج الأفلام باسم Aleksandrija Film.

حققت مبيعات أكثر من مليون نسخة

كتبت «لیلیانا» ست عشرة رواية، وقامت بتأليف سبعة كتب للأطفال، وكتاب شعري واحد، ونجحت في أن تكون الكاتبة الأكثر شهرة والأكثر مبيعا باللغة الصربية، وحققت روايتها مبيعات أكثر من مليون نسخة.

حصلت على أرفع تقدير اجتماعي في صربيا مثل جائزة «فوك»، لعام 2009 لمساهمتها الاستثنائية في تطوير الثقافة في جمهورية صربيا وبث الروح في أجواء الثقافة الصربية بأكملها، بالإضافة إلى جائزة «جولدن لينك»، لعام 2008 کما حصلت على ميدالية كنيسة «سانتا كروتشي»، في فلورنسا، وكانت جائزة «فيدوفان»، هي أعلى وسام حصلت عليه في مسقط رأسها إلى جانب جوائز أدبية أخرى كثيرة تجاوزت عشرين جائزة.