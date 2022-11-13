محمد محمود عبدالعزيز: «يوم وفاة والدي هيفضل نقطة فارقة في حياتي»

نشر محمد محمود عبدالعزيز، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة تجمعه بزوجته وابنته تمارا ووالده الراحل محمود عبدالعزيز، أهداها له أحد متابعيه على السوشيال ميديا.

وعلق محمد محمود عبدالعزيز، على الصورة: «أنا ومراتي والأستاذة تمارا من أكتر الصور اللي كان نفسي تكون حقيقة مش خيال، وسبحان الله من الواضح أن تاريخ 12 نوفمبر هيفضل نقطة فارقة في حياتي إلى الأبد، اللهم لك الحمد والشكر».

وأضاف محمد محمود عبدالعزيز: «أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا، بجد يا محمد مش عارف أقولك إيه ولا أشكرك ازاي على الهدية الغالية عليا أوي دي شكرا من كل قلبي».

محمد محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى وفاة والده

وأحيا محمد محمود عبدالعزيز، أول أمس، الذكرى السنوية السادسة لوفاة والده.

وكتب محمد، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «قالولي الوقت هيعدي وما بيعديش، وقالوا الزمن بينسي ومانسانيش، أنا فاكر كل حاجة، كل كلمة وكل لحظة، وكأن الزمن ثابت وما بيمشيش.. زي ما قلت وهفضل أقول، نصيحة لوجه الله: املى عينك من حبايبك».