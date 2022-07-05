محمد محمود عبدالعزيز يوجه رسالة إلى والده الراحل: «واحشني بزيادة»

تذكر الفنان محمد محمود عبدالعزيز، والده الراحل الفنان محمود عبدالعزيز، برسالة، وصورة تجمعهما، نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر».

رسالة من محمد محمود عبد العزيز لوالده

وتحدث الفنان محمد محمود عبدالعزيز، عن والده بكلمات مؤثرة قائلاً: «واحشني بزيادة.. اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا».

رسالة محمد محمود عبد العزيز لوالده في ذكرى ميلاده

وفي وقت سابق، أحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز، ذكرى ميلاد والده النجم الكبير الراحل، حيث نشر صورة لهما عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا: «عيد ميلاد أبويا، 4/6/1946، أحب تاريخ إلى قلبي، تاريخ البداية التي لم أكن أتمنى لها نهاية، ولكنها الحياة».

وأضاف، «يوم ميلاد أبويا الحاج محمود عبد العزيز قدوتي وسندي وضهري وأماني كل سنة وحضرتك طيب وبخير وفي مكان أحسن من هنا بكتير كنت وما زلت وستظل أغلى إنسان في حياتي، بحبك أوي، وحشتني أوي، وحاجات كتير أوي، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا».

آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز

شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز، في مسلسل «البيت بيتي» بمشاركة شقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز، ويدور العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي مع مزيح من الرعب.

محطات في حياة الفنان محمود عبد العزيز

ولد الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، في مدينة الإسكندرية وتخرج في كلية الزراعة وحصل على الماجستير في تخصص تربية النحل، قبل أن يتجه للعمل الفني، حيث شارك في بطولة 118 عملًا فنيًا بين السينما والمسرح والتلفزيون، ورحل عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016.