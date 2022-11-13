«التعليم»: تشكيل لجنة لتوزيع الوجبات المدرسية على الفصول وإعداد تقرير يومي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كتابًا دوريًا بشأن متابعة توزيع الوجبات المدرسية، وذلك في إطار حرص الوزارة على التأكد من وصول الوجبات المدرسية إلى الطلاب من خلال الوزارة، والشركة الموزعة.

متابعة توزيع الوجبات المدرسية

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بما يلي: قيام كل مدرسة بتشكيل لجنة برئاسة مدير المدرسة، وقيام كل من أعضاء اللجنة بتوزيع الوجبات على عدد من الفصول، وقيام كل عضو بإعداد تقرير عن التوزيع، والغياب اليومي، بالإضافة إلى قیام مسؤول التطوير التكنولوجي داخل المدرسة، أو من ينوب عنه بإدخال البيانات في التطبيق الخاص، الذي تم إعداده لمتابعة توزيع الوجبات المدرسية.

اسم مستخدم وكلمة سر لكل مدرسة

كما نص الكتاب الدوري على أن الوزارة تتولى إعداد اسم مستخدم وكلمة سر لكل مدرسة، ويجري التطبيق التجريبي لمدة أسبوعين من تاريخه بمحافظة السويس؛ تمهيدًا للتعميم على جميع المحافظات.

وتتولى الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية «المتابعة وتقويم الأداء»، متابعة جميع الإجراءات التي تمت بشأن منظومة التغذية المدرسية منذ البداية، وما تقرر بعاليه، والعرض على الوزارة.