تفاصيل توزيع الوجبات المدرسية على 13 مليون طالب.. «لبن وبسكويت وعصير»

قال الدكتور صبحي محسن المشرف العام على المشروع الخدمي للتغذية المدرسية بوزارة الزراعة، إنه جرى توزيع الوجبات المدرسية على التلاميذ والطلاب بداية من العام الدراسي الماضي، موضحًا: «نعمل للعام الثاني على التوالي في منظومة التغذية المدرسية، ويقودها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهناك 15 مصنع يتبع وزارة الزراعة موزعة على 13 محافظة، بالإضافة إلى القطاع الخاص».

وأضاف محسن، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى: «نحاول زيادة الحوكمة حتى نقلل الفاقد ولكي يستهلك الطلاب الوجبة كاملة في المدرسة، بالإضافة إلى التحكم في الجودة، وعدم تعرض الوجبات لأي نوع من الفساد».

وتابع المشرف العام على المشروع الخدمي للتغذية المدرسية بوزارة الزراعة: «في العام الماضي واجهنا بعض المشكلات مثل توفر الخامات وسرعة العملية، إذ اختلفت المواعيد الدراسية من محافظة لأخرى، وكان هناك تنوع كبير، لكننا اكتسبنا خبرة جيدة نستغلها هذا العام لتحسين جودة الوجبات المقدمة للطلاب، وفترة الصلاحية 3 أشهر».

الإشراف على الوجبات المدرسية

وأوضح الدكتور صبحي محسن المشرف العام على المشروع الخدمي للتغذية المدرسية بوزارة الزراعة، أن وزارة الصحة والمعهد القومي للتغذية يشرفان على الوجبة، بالإضافة إلى وزارات التعليم والزراعة والتنمية المحلية: «كلنا بنشارك في تنفيذ الوجبة تصنيع ونقل وتوزيع».

نصف الطلاب يستفيدون من الوجبات الغذائية

وأكد: «لدينا 13 مليون طالب يستفيدون من هذه المنظومة، من الروضة إلى الشهادة الإعدادية، بما يمثل نصف الطلاب الموجودين في قطاع التعليم، ونقدم لهذا العدد 13 مليون وجبة في اليوم، تشمل بسكويت سادة وعصير ولبن أو عصير وبسكويت محشي بالعجوة بأوزان مختلفة، وتكون الوجبات طبقا لمتطلبات المستفيد».