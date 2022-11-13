هبة مجدي: مهرجان القاهرة السينمائي جميلا وراقيا «دا مش غريب علينا»

هنأت الفنانة هبة مجدي، الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، «ألف مبروك على الدورة ورجوعك للمهرجان اللي دايما متشرف بيك، وكلنا بنتشرف بمهرجان بلدنا، ولازم أحضره بقلبي، وسعيدة جدا بالاحتفالية».

وأضافت على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «شكل المهرجان جميل وراقي، ودا مش جديد على المهرجان، وإن شاء الله تكون دورة قوية».

وتابعت: «كنت بحلم بحاجات كتير أوي في السينما، وإني أعمل مع نجوم كبار جدا، ولقيت النجوم الكبار في السينما والتليفزيون والمسرح، مثل الدكتور يحيى الفخراني والزعيم عادل إمام، وراضية لو السينما لسه مجاتش زي أنا مستنيها أو بتمناها».

واستطردت: «عايزه أتعلم وأستفيد من السينما، والعمل مع المخرجين والنجوم ومديري التصوير، والمؤلفين الكبار، وزي مستفدت من الدراما والمسرح بأعمال مهمة بتمنا يكون في السينما أعمال قوية أيضا».