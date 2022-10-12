متى يبدأ فصل الشتاء 2023 في مصر؟.. «الأرصاد» تجيب

مع ظهور تقلبات الطقس الحادة التي يشهدها فصل الخريف، والانخفاض المتتالي في درجات الحرارة، بدأ كثيرون التساؤل عن متى يبدأ فصل الشتاء 2023، خاصة أنّ بعض المحافظات شهدت سقوط أمطار في الأيام الماضية، فضلا عن الرياح النشطة.

متى يبدأ فصل الشتاء 2023 في مصر

وأجابت الدكتور منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن السؤال الذي يطرحه العديد متى يبدأ فصل الشتاء 2023 في مصر، حيث أكدت أنّه يبدأ يوم 21 ديسمبر، عقب انتهاء فصل الخريف، كما نصحت المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة لحماية أطفالهم من برودة الطقس هذا العام، والحرص على تزويد الملابس تباعا كلما انخفضت الحرارة.

أمطار غزيرة في شتاء 2023 في مصر

وأوضحت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ فصل الشتاء ينتهي مع بداية فصل الربيع يوم 21 مارس 2023 ، حيث تبدأ درجات الحرارة في الاعتدال، مضيفة أنّ فصل الشتاء هذا العام يتميز بسقوط أمطار غزيرة وارتفاع الصقيع.

وشهدت المحافظات الساحلية «الإسكندرية ومطروح»، سقوط أمطار خفيفة مع نشاط لحركة الرياح الأسبوع الماضي، ما دفع الجهات المعنية إلي رفع حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الطقس المتقلب.