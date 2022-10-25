«الزراعة» تقدم للفلاحين طرق الحفاظ على المحاصيل من الحشرات أثناء تقلبات الطقس

وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، تشهد بعض المناطق من البلاد حالة سريعة من التقلبات يصاحبها سقوط أمطار رعدية على السواحل الشرقية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء والوجه البحري حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد، وتتعرض مناطق أخرى إلى سقوط أمطار وهي: الوجه البحري والدلتا ومدن القناة وسيناء وحتى شمال الصعيد (المنيا – بني سويف والفيوم) جزئياً.

زيادة الرطوبة النسبية والندى توفر بيئة حاضنة للأمراض والحشرات

من جانبها، أصدرت لجنة متابعة التقلبات المناخية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً كشفت فيه أن زيادة التذبذبات الحرارية بين حرارة النهار والليل تؤدي إلى ارتباك في عمليات الامتصاص والبناء الضوئي والتمثيل الغذائي داخل النبات.

وأشار التقرير إلى أن زيادة الرطوبة النسبية والرطوبة الحرة والندى صباحاً وبكثافة تؤدي إلى توفير بيئة مناسبة للأمراض والحشرات، كما تؤدي زيادة سرعات الرياح الرطبة بالتبادل مع الجافة إلى زيادة حدوث الجروح الدقيقة في الأوراق والأنسجة النباتية، وعليه يجب التوقف عن الري لكل المحاصيل في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها خلال الفترة من الثلاثاء وحتى الأربعاء، وفي حالة تساقط كميات كبيرة من الأمطار، يجب العمل على تصفية المياه من الأراضي المنزرعة، منعًا لحدوث تشبع زائد للتربة بالمياه وتوقف النباتات عن الامتصاص.

تأجيل زراعة البرسيم ضرورة حتى استقرار الطقس

وأكد التقرير ضرورة تأجيل زراعة البرسيم حتى انتهاء فترة عدم الاستقرار في المناطق التي ستتساقط عليها كميات أمطار، وبالنسبة للمحاصيل الدرنية (البطاطس والبنجر) يتم إضافة من 8 إلى 10 لترات حمض فسفوريك في الري بالغمر مع أقرب رية بعد انتهاء موجة عدم الاستقرار، محذراً من فرص زيادة انتشار ذبابة الفاصوليا وذبابة المقات (ديدان ثمار القرعيات) وظهور أمراض البياض الزغبي على القرعيات وأمراض اللفحات على البسلة والفاصوليا.

كما حذر من أمراض التربة في محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها، وكذلك من تشقق درنات البطاطس الشتوية للزراعات المبكرة، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية ضد العفن الرمادي على أوراق وثمار الفراولة في حال سقوط أمطار على هذه المناطق.

وعقب توقف سقوط الأمطار الخميس، يتم المعاملة بـ(أوكسي كلورو النحاس) مع مانكوزيب أو كلوروثالونيل، أو أزوكسي ستروبين أو جلوكانات النحاس بالمعدلات الموصى بها للمحاصيل المتوقع ظهور الأمراض الفطرية بها.

رش بساتين الفاكهة لمنع تشقق الثمار

ونصح بضرورة الرش لبساتين الفاكهة (المانجو المتأخرة – الرمان – البرتقال) بمركبات الكالسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت، منعًا لتشقق الثمار مع إعطاء رية خفيفة (بالتنقيط ) للبساتين عقب سقوط الامطار مباشرة، يضاف إليها 2 ك فلوفيك + 3 ك نترات بوتاسيوم.

ولفت إلى أنه من متوقع عند زيادة كميات الأمطار زيادة معدلات تساقط ثمار البرتقال لذلك يفضل العمل على صرف المياه قدر الإمكان، مع توقع بعض الآفات الحشرية، وأهمها تربس البصل والثوم (في الصعيد) وتربس الأزهار في فلفل الصوب والمن على البطاطس وفراشة الياسمين أو دودة براعم الزيتون.