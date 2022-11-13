سوسن بدر: سعيدة بتشبيهي بـ«نفرتيتي».. وفخورة بملامحي المصرية

أعربت الفنانة سوسن بدر، عن سعادتها البالغة لحضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، معربة عن ردود الفعل الجيدة حول سلسلة «أم الدنيا»، التي تعرض على منصة «واتش إت»، «كنا نستهدف أننا نحكي عن تاريخنا المشرف الجميل اللي هو أساس الحضارة والعالم كله للأجيال اللي جاية، بس بطريقة بسيطة ولغة سهلة، ونقول قد إيه النهاردة مبنى على إمبارح، وبكرة مبني على النهاردة».

وأضافت «بدر»، خلال حوارها على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه يجب على الأجيال القادمة أن يعرف الحضارة المصرية، ويفتخر بها، «مبسوطة بتشبيهي بنفرتيتي، فخورة بشكلي وملامحي المصرية، زي كل ستات مصر، وسعيدة عشان سلسلة أم الدنيا كان بيشاهدها ناس عندها 13 سنة و14 سنة من المشاهدين».

وتابعت: «سعيدة للغاية بتكريم الفنان الراحل سمير صبري، وكل الفنانين الراحلين أساتذتنا اللي رحلوا عنا لكن باقيين معانا بفنهم وتعليمهم عايشين عليها لحد الآن، التكريم بيسعد الفنان لما ياخدها وهو عايش، ويسعد زملائة بعد وفاتهم، سعيدة بهذه اللافته الجميلة».