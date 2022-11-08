تكريم الفنانة سوسن بدر في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

أعلن مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، تكريم الفنانة القديرة سوسن بدر، واختيارها «الشخصية المسرحية في الدورة السابعة»، جاء الإعلان بحضور كل من الفنانة القديرة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي، والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي مديرة المهرجان.

ومن المقرر أن يتضمن المهرجان، 14 عرضا مسرحيا وعرضا شرفيا وعرضا على الهامش، تعرض خلال فعاليات الدورة السابعة.

وتكونت لجنة المشاهدة التي اختارت العروض، من كل من: رانيا فتح الله، محمد زعيمة وباسم صادق، من إجمالي 350 عرضا.