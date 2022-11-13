الفنانة اللبنانية نور: شرف لي أكون عضوة في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بمهرجان القاهرة السينمائي

قالت الفنانة نور اللبنانية، عضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي، إنها تشعر بالفخر والشرف بأنها ضمن أعضاء تحكيم مهرجان الأفلام الروائية الطويلة: «إزاي تشوف فيلم متعوب فيه من ديكور وموسيقى تصويرية ومسؤولية وتصوير، ويبقى فيه حاجات كتير ومخدوم كتير».

وأضافت على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «ببقى عارفة أن الفيلم متعوب فيه، وطويل وبيبقى فيه حاجات كتير تشوفيها، وتحكمي عليها، ولازم تكوني حريصة جدا في رأيك، وهو شرف ليا وأفتخر أني في لجنة التحكيم».

نور: اختيار الأفلام ليس سهلا

وتابعت: «اختيار الأفلام ليس سهلا، والحكم على الفن مش سهل، وإني أقول رأيي في مخرجين عظماء دي حاجة كبيرة جدا».