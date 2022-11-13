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الفنانة اللبنانية نور: شرف لي أكون عضوة في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بمهرجان القاهرة السينمائي

كتب:

محمد أسامة رمضان
08:50 م | الأحد 13 نوفمبر 2022
الفنانة نور

الفنانة نور

قالت الفنانة نور اللبنانية، عضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي، إنها تشعر بالفخر والشرف بأنها ضمن أعضاء تحكيم مهرجان الأفلام الروائية الطويلة: «إزاي تشوف فيلم متعوب فيه من ديكور وموسيقى تصويرية ومسؤولية وتصوير، ويبقى فيه حاجات كتير ومخدوم كتير».

وأضافت على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «ببقى عارفة أن الفيلم متعوب فيه، وطويل وبيبقى فيه حاجات كتير تشوفيها، وتحكمي عليها، ولازم تكوني حريصة جدا في رأيك، وهو شرف ليا وأفتخر أني في لجنة التحكيم».

نور: اختيار الأفلام ليس سهلا

وتابعت: «اختيار الأفلام ليس سهلا، والحكم على الفن مش سهل، وإني أقول رأيي في مخرجين عظماء دي حاجة كبيرة جدا».

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بقلم محمد أسامة رمضان