حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتطهير بالوعات المطر والصرف في السويس

شهد حي فيصل بمحافظة السويس بقيادة المهندسة فاتن إبراهيم رئيس حي فيصل أعمال تطهير وتغيير خطوط بالوعات الصرف الصحي ورفع كفاءة النظافة العامة وإزالة تراكمات القمامة والمخلفات بعدد من مناطق وشوارع الحي.

حملات لإزالة التراكمات والإشغالات

ذكر بيان لـ حي فيصل بمحافظة السويس، أن هناك متابعة ميدانية لأعمال إزالة الإشغالات وتراكمات القمامة والمخلفات بعدد من مناطق وشوارع الحي، وكذلك أعمال رفع كفاءة النظافة العامة بنطاق الحي، وذلك بواسطة المعدات التابعة للحي وعمال إدارة النظافة في إطار جهود الحي المستمرة للاهتمام بالنظافة العامة والتجميل والحفاظ على المظهر الحضاري وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

استمرار الحملات لعودة الانضباط

وأكدت المهندسة فاتن إبراهيم رئيس حي فيصل، استمرار متابعة تنفيذ هذه الحملات وإزالة كافة الإشغالات والتعديات لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة والحفاظ على أعمال التطوير بهذه الشوارع في إطار تنفيذ خطة الحي لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات وإعادة الوجه الحضاري بمختلف مناطق وقطاعات الحي.

تطهير وتغيير خطوط الصرف

فيما يجرى متابعة تطهير بالوعات الصرف الصحي بعدد من مناطق مدينة الصباح وفيصل والسلام، وكذلك بالوعات الأمطار لمواجهة أي تقلبات في الطقس، وكذلك تطهير مخرات السيول الواقعة في نطاق الحي، فضلاً عن تغيير الصرف الصحي بمدينة الرياض.