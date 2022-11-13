وزير السياحة التونسي يفتتح معرضا محليا قبل القمة الفرنكوفونية

شهد وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي محمد المعز بلحسين، مساء اليوم الأحد افتتاح معرض الصناعات التقليدية بالقرية الحرفية بجزيرة جربة، الذي يقام بمناسبة القمة الفرنكفونية التي تستضيفها الجزيرة يومي 19 و20 نوفمبر الجاري.

فرصة للتعريف بالصناعات التقليدية

وقال الوزير - في تصريح صحفي - إن المعرض يمثل فرصة للتعريف بالصناعات التقليدية وبالهوية وبالتراث المادي واللامادي لتونس، موضحا أن عددا كبيرا من أصحاب هذه الصناعات بمختلف المناطق يشارك في المعرض، ليتمكن ضيوف القمة الفرنكفونية من الاطلاع على جميع المنتجات التقليدية الشهيرة في تونس.