إصابة 5 أشخاص في حادث سير بالمنوفية.. «حالتهم مستقرة»

شهدت مدينة تلا بمحافظة المنوفية إصابة 5 شباب إثر تعرضهم لحادث سير بسيارتهم الملاكي، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

نقل المصابين إلى المستشفى

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وكشف مصدر مسؤول في مديرية صحة المنوفية، لـ«الوطن»، أن الحادث أسفر عن إصابة 5 شباب، 3 منهم مصابين بكدمات بسيطة وتلقوا العلاج اللازم، وفتاتان تعرضتا لإصابات بأماكن مختلفة، حيث أصيبت إحداهما في الرأس والعين، والأخرى في الرأس والركبة، موضحا أن جميع المصابين يتلقون الرعاية اللازمة وحالتهم الصحية جيدة.

إخطار بإصابة 5 في حادث

كان اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير نتج عنه إصابة 5 شباب بسيارة ملاكي، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.