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وفاة عامل في حادث سير أثناء عبوره الطريق بمدينة 15 مايو

كتب:

حسن سمير
05:35 م | السبت 12 نوفمبر 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

شهدت مدينة 15 مايو جنوب القاهرة، واقعة مأساوية عندما  لقى عامل مصرعه، صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بطريق الأتوستراد، وجرى نقله إلى المستشفى.

بلاغ بالحادث

ترجع تفاصيل الحادث، فور تلقي بلاغ لقسم شرطة 15 مايو، من غرفة عمليات النجدة، مفاده بوقوع حادث سير بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبين مصرع عامل مقيم بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، صدمته سيارة حال عبوره الطريق.

ونقلت قوات الأمن جثة المتوفى لمشرحة المستشفى العام، وأمرت نيابة 15 مايو والتبين، بالتصريح بدفن الجثمان، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

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بقلم حسن سمير