إصابة 12 شخصا في حادث سير بأسيوط

شهد الطريق الصحراري الغربي عند مركز القوصية بمحافظة أسيوط، حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص مما تسبب في إصابة 12 شخصا بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز القوصية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف ومأمور مركز شرطة القوصية والأجهزة التنفيذية تبين صحة البلاغ ووقوع الحادث بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص ونتج عن الحادث إصابة 12 شخصا بجروح متفرقة بانحاء الجسم.

تسيير حركة المرور ورفع آثار الحادث

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة وقامت الأجهزة التنفيذية ووحدة المرور برفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور على الطريق الصحراوي.