داليا البحيري: نتخذ خطوات جادة لإنتاج فيلم «حريم كريم» الجزء الثاني

قالت الفنانة داليا البحيري، إن هناك خطوات جادة لإنتاج فيلم «حريم كريم» بالجزء الثاني، مؤكدةً أنها في هذا الإطار التقت مع علي إدريس وزينب عزيز، وبشرى، «ده بيحتاج لتجميعة، وتحضير كويس أوي، وهو عودة حريم كريم».

وأضافت في تصريحات خاصة على هامش مشاركتها بمهرجان القاهرة السينمائي لقناة «DMC»، أنها تتمنى ظهور هذا العمل للنور، حيث كانت ذكريات كواليس الجزء الأول جيدة للجميع.

واستطردت: «لسة مفيش عمل هشارك فيه رمضان المقبل، وبشارك في مسرحية سيدتي الجميلة متاخدة عن مسرحية بتتعمل في لندن، وهي مسرحية استعراضية فيها غنى ورقص وتمثيل، وسعيدة إني هقف على خشبة المسرح القومي لأنها خطوة مهمة جدا».