سينتيا خليفة تكشف سر ارتدائها فستان والدتها خلال تكريمها في بيروت

كشفت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، عن ارتدائها فستانًا مميزًا، خلال تسلمها درع تكريم بـBeirut Golden Awards، ملكًا لوالدتها التي سبق وقامت بارتدائه خلال فترة حملها بـ«سينيتا» منذ أكثر من 25 عامًا، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج et بالعربي.

وقالت إنها عندما جاءت إلى بيروت لحضور حفل تكريمها، لم يكن لديها فستان تقوم بارتدائه في هذه المناسبة، ولذلك لجأت إلى أمها لإنقاذها من هذا الموقف، ومن ثم اقترحت عليها بدورها أن تمنحها فستانًا باللون الأحمر مرّ عليه أكثر من 25 عامًا.

والدتها ارتدت نفس الفستان خلال فترة حملها في «سينتيا»

وأضافت سينتيا خليفة بقولها: «هذا الفستان كانت تقوم أمي بارتدائه وهى حامل فيّ، وعندما أخبرتها عدم وجود فستان لديّ لارتدائه، منحتني إياه مع نفس الحلق الذي أضعه في أذني، حيث ارتدته والدتي مع نفس الفستان، وأخبرتني أنه يجب أن أرتدي شيئًا يرمز لوطني ويكون له علاقة بعائلتي».

تكرم للمرة الأولي في بيروت

وأشارت إلى أنها سعيدة جدًا لتكريمها في موطنها:«مشتاقة كتير لبلدي لبنان ولعائلتي، ومبسوطة بعودتي إلى بيروت وأول مرة أتكرم فيها بوجود عائلتي معي».

ووجهت سينتيا خليفة، رسالة إلى والدتها عبر حسابها بموقع إنستجرام بقولها: «مامي أنا أدين لكِ بنجاحي فأنتِ الصديقة التي تسمعني وتنصحني، وأنتِ السند الذي أبحث عنه في احتياجاتي، وأنتِ الأخت التي ترافقني في كل مراحل حياتي، وأنتِ التي لا تريد إلا أن تراني سعيدة وناجحة ومتألقة، لكِ يا مامي أهدي هذا النجاح الذي لولاك ما عرفته وأهديكِ كل حبي».