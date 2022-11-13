محافظ الغربية: 10 آلاف مواطن يستفيدون من قوافل التحالف بمركز المحلة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية القافلة الشاملة التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ووفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي جرى وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للازمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تحسين مستوى المعيشة

وأشاد محافظ الغربية بالقافلة وما تقدمه من خدمات طبية للمواطنين بالمجان، مؤكدا حرص الدولة المصرية، على مد مظلة الحماية الإجتماعية وتعزيزها في ظل الأزمات الراهنة، وذلك من خلال سلسلة البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بها بشكل رئيسي لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له.

تقديم خدمات تنظيم 5000 مستفيد

وقدمت القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر للاطمئنان على أهالينا، وتوزيع شنط العناية الشخصية بالسيدات، وكذلك قياس وتركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم، وتوفير سيارة لصيانة الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة، بالإضافة إلى حملات توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي والصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة وذلك بإجمالي 5000 مستفيد من القافلة الطبية.

توزيع مواد غذائية وبطاطين

كما تتضمن القافلة أيضا حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ولإعطاء وإقامة معرض ملابس وغيرها من الأنشطة وذلك بإجمالي 7000 مستفيد من توزيعات السلع الغذائية، 800 مستفيد من معرض الملابس و400 طفل من كرنفال الأطفال.

وفي ذات السياق حرصت القافلة على الاهتمام بشق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى، وكذلك توجيه رسائل للحفاظ على البيئة دعماً لمؤتمر المناخ Cop 27 بشرم الشيخ.

15 كيانا مشاركا

شارك في القافلة 15 كيانا من كيانات التحالف وهي (جمعية رعاية مرضى الكبد- جمعية مصطفى محمود- مؤسسة صناع الخير- مؤسسة راعي مصر- مؤسسة صناع الحياة – الأورمان- الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - مؤسسة بهية- الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة- مؤسسة أبو العينين- بنك الطعام المصري – مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - مؤسسة مصر الخير) بمشاركة أكثر من 2000 متطوع وموظف وتنفيذي.