رئيس التحرير

أحمد الخطيب

نيللي كريم تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل عملة نادرة: «بدور على القصة الحلوة»

كتب:

محمد متولي
08:28 م | الأحد 13 نوفمبر 2022
نيللي كريم

نيللي كريم

قالت الفنانة نيلي كريم، إنها تشارك في رمضان المقبل بمسلسل «عملة نادرة»، وهو عمل صعيدي من إخراج محمد العدل: «عملنا نجاحات كتير من سنة لسنة، والسنة دي قررنا نعمل صعيدي، وقلقانة».

نيللي كريم تكشف تفاصيل مسلسلها الجديد 

وأضافت «نيللي»، في تصريحات خاصة لها على هامش مشاركتها بمهرجان القاهرة السينمائي، المذاع على فضائية «DMC»، أن ظهورها بالعمل الصعيدي صعب وبه الكثير من التفاصيل: «في المسلسل بقدم قصة، ومن خلالها بيكون فيه قضية، وبدور دايما على قصة حلوة».

نيللي كريم تهنئ لبلبة بتكريمها في مهرجان القاهرة 

واستطردت: «مش بختار العمل الدرامي لوحدي، وبيكون معايا منتج ومخرج ومؤلف، وإيه اللي هنعمله السنة اللي جايه، وده السيستم اللي بدور عليه، ورسالتي للفنانة لبلبلة مبروك وأنتي تستاهلي، وأنا عارفه أن الفن عشقها، وهي فنانة حساسة وأنا أعرفها على المستوى الشخصي وبحبها».

 

اقرأ المزيد:

حسين فهمي يصطحب عددا من ذوي الهمم على ريد كاربت مهرجان القاهرة

حسين فهمي عن مهرجان القاهرة السينمائي: «بنعافر علشان نوصل لحاجة حلوة»

مدير مهرجان القاهرة السينمائي: لدينا أفلام متميزة ونستضيف أفضل مخرجي العالم

رشا مهدي: أتحمس دائما لاختيارات مهرجان القاهرة السينمائي
بقلم محمد متولي