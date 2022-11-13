وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 الليلة

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الليلة النسخة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي تُقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، والذي يرأسه الفنان حسين فهمي، وتُقام فعالياته خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

يُقام حفل الافتتاح على المسرح المُعد خصيصًا لحفل الافتتاح في دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يحضر حفل الافتتاح نخبةٌ من نجوم الفن والثقافة من داخل مصر وخارجها.

وتتابع وزيرة الثقافة التجهيزات الخاصة بالسجادة الحمراء، المُخصصة لاستقبال ضيوف المهرجان، ومسارح الأوبرا المتعددة المستضيفة للمهرجان، وكذلك كل الترتيبات الخاصة بتوفير سُبل الراحة للضيوف، إذ أجرت جولة تفقدية، أمس، للتجهيزات، ورافقها خلال الجولة الفنان حسين فهمي، والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما.