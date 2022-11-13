فصل التيار الكهربائي غدا في 6 محافظات للصيانة.. الأماكن والمواعيد

تشهد 6 محافظات غدا الاثنين، فصل التيار الكهربائي، للصيانة الدورية للمغذيات الرئيسية، إذ تقطع الكهرباء عن محافظات شمال الدلتا دمياط وكفر الشيخ والدقهلية، وكذلك 3 من محافظات صعيد مصر سوهاج والبحر الأحمر وبني سويف، وذلك خلال الفترة الصباحية وتستمر الصيانة بمعظم المحافظات الـ6 طوال الأسبوع.

وتهيب شركة كهرباء مصر، من المواطنين بالمناطق المتأثرة بقطع الكهرباء بتوفير مغذى فترة فصل التيار الكهربائي بالأماكن الخدمية.

قطع الكهرباء بالدقهلية غدا

أعلنت شركة كهرباء شمال الدلتا عن فصل التيار الكهربائي عن شمال الدقهلية وحددت أماكن قطع الكهرباء بمدن ستامونى وقرى شربين وقرى المنزلة ومنية النصر بقرى البحر والحاج شربيني وترعة غنيم وأبو زاهر والعزيزية وميت تمامة والأمل، بينما أماكن فصل التيار الكهربائي بجنوب الدقهلية بمدن أجا وكوم النور وتمى الأمديد وطلخا بقرى صهرجت ولص دماص وظفر ودميرة، من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

أماكن فصل التيار الكهربائي غدا بمحافظة دمياط

وحددت الشركة أماكن قطع الكهرباء بدمياط الجديدة والروضة والشعراء وكفر سعد بقرى محطة الألف لتر وتفريعة المأمورية وتفريعة العرب ومنطقة مدرسة الشهيد رضوان ومدرسة الشهيد شادي والسوق ومواعيد فصل التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

فصل التيار الكهربائي بكفر الشيخ

أما أماكن قطع الكهرباء غدا بمدن قرى غرب كفر الشيخ وقرى جنوب دسوق والرياض وبلطيم ومطوبس بقرى الحمراء وتوابعها وشباس الشهداء والاحمال والمزارع السمكية ومعدية مهدى والنجارين، من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

أماكن قطع الكهرباء بالغردقة

وصرحت محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربائي، غدا، عن مدينة الغردقة للصيانة الدورية وحددت أماكن قطع الكهرباء بالغردقة شارع السلام ومخازن الرشيدى وزرزارة من الساعة 9 صباحا للساعة 2 ظهرا.

فصل التيار الكهربائي بسوهاج

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج عن استمرار صيانة محولات المركز وقطع الكهرباء غدا عنا لشونة وعملية المياة بالأبعدية 1 والمرور والفؤادية، وابن رشد والأبعدية والطوبجي والإيواء ومدخل جرجا، ومستشفى زمزم وذلك من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

قطع التيار الكهربائي ببني سويف

وأفاد قطاع كهرباء بني سويف بفصل التيار الكهربائي غدا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بعدة مناطق وحدد أماكن فصل التيار الكهربائي، بكلية الطب البيطري، وجزء من المستشفى الجامعي ومبنى الإعلام، ومبنى الآثار، والنجدة، وكنيسة مقبل، ومديرية الطرق، وهيئة الطرق وبرج إشارات ببرج التطبقيين والمنطقة المجاورة، وشارع العمدة، وسانت تريزو محكمة الاستئناف وعمارات ومحطة السكة الحديد، جزء من شارعي الرياضي وصبري أبو علم، والمدرسة الفكرية، ثلاجة العجوز، ومديرية الصحة، والمعهد الفني الصحي، ومستشفى الصدر، ومركز الرواد للعيون، أبراج مكة، وتقسيم الزهور، وعزبة كيرلس، وجزء من الطريق الدائري.

بالإضافة إلى مبنى التنظيم والإدارة، منطقة أرض الحرية، جزء من شارع الجمهورية وجزء من ميدان حارث، وشارع الخضار، وكليات العلوم والإعلام داخل الجامعة، ومبنى الجوازات، وبنك التنمية «الزراعي»، شارع بورسعيد أمام أرض الحرية، وشارع الأوتوبيس القديم، وشارع رجائي، وبنزينة شيل، وحددت مواعيد فصل التيار الكهربائى من الساعة 7 صباحا للساعة 11 صباحا.