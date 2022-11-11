فصل التيار الكهربائي غدا في 3 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر فصل الكهرباء غدا داخل دن 3 محافظات مصرية لإجراء الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء والمغذيات، وفق جدول دوري لصيانة شبكات الكهرباء لتقديم خدمة أفضل لعملائها.

وأعلنت الشركة مواعيد فصل وأماكن قطع الكهرباء حتى يتسنى للمواطنين توفيق أوضاعهم ولأصحاب المحال الخدمية توفير مغذي بديل.

وعادة ما تستمر الصيانة بالمدينة او شبكة الكهرباء لعدة أيام متتالية تصل إلى أسبوع خلال الفترة الصباحية.

أماكن فصل التيار الكهربائي ببني سويف

أعلنت محافظة بنى سويف في بيان فصل التيار الكهربائي، غدا، عن مدينة بنى سويف لصيانة مغذي لوحة المستشفى، وحدد البيان أماكن فصل التيار الكهربائي باستراحة ديوان المحافظة وكورنيش النيل والمسطحات المائية والإنقاذ النهري وتوليب وبني عطية وقصر الثقافة والإدارة المحلية والمستشفى التخصصي النفسي، من الساعة 7 صباحا حتى 12 ظهرا.

مواعيد قطع الكهرباء بالمنصورة

وأعلنت شركة شمال الدلتا للكهرباء فصل التيار الكهربائي غدا، عن مدينة المنصورة لإجراء صيانة بلوحة كهرباء جنوب الدقهلية من الساعة 8 صباحا للساعة 12 ظهر.

بينما حددت أماكن انقطاع الكهرباء عن المنصورة غدا داخل حي شرق وحي غرب المنصورة بشارع الجيش ومساكن المينا ومساكن الفرنساوي ومصر للطيران وترعة المنصورية وشارع الدراسات وعزبة الشال وشارع عبد السلام عارف وشارع المصرف وشارع المضرب والأتوبيس الجديد.

قطع الكهرباء بسوهاج

فيما أفادت الوحدة المحلية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج باستمرار قطع الكهرباء لليوم الثالث عن مدينة طهطا والقرى التابعة للصيانة، وذلك عن مدينة بنجا وشطورة والشيخ زين الدين، من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.