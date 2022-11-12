فصل التيار الكهربائي غدا في 4 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، فصل التيار غدا عن 4 محافظات للصيانة الدورية للشبكات ومغذيات الكهرباء.

فصل التيار الكهربائى بشمال الدلتا

وأوضحت شركة كهرباء شمال الدلتا عن فصل التيار الكهربائي غدا بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط للصيانة الدورية وحددت أماكن فصل التيار الكهربائي غدا عن شمال الدقهلية بمدن الستامونى وقرى شربين وقرى المنزلة ومنية النصر بقرى الخفير ورأس الخليج وعزبة البشمور وميت شريف والبصراط وعزبة زكى والحطب.

أماكن قطع الكهرباء غدا بالدقهلية

وأوضحت أماكن قطع الكهرباء غدا عن جنوب الدقهلية بمدينة أجا وميت غمر وطلخا وتمى الامديد وذلك بقرى فيشاينا ولص ميت ابو خالد والبيضاء وبساط وصهريجت فيما اضافت الشركة ان مواعيد فصل التيار الكهربائى غدا بالدقهلية من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصر .

مواعيد فصل التيار الكهربائي غدا بدمياط

بينما قالت الشركة في بيانها أن مواعيد قطع الكهرباء غدا عن محافظة دمياط بداية من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا موضحة أماكن قطع التيار الكهربائى غدا بكفر الشيخ عن مدن كفر البطيخ والزرقا والشعراء وذلك بعزبة القران وعطوة وحماد وسيف الدين وعزبة صادق وعزبة جلال وقرية المطار والهواشم والضباعية والشباروة.

قطع الكهرباء غدا بكفر الشيخ

وضم البيان أماكن قطع التيار الكهربائى بمحافظة كفر الشيخ بقرى قلين وقرى شمال دسوق ومدينة سيدى سالم وبيلا وفوة وذلك بميت الدببة وتوابعها والعجوزين وتوابعها والملاحة وتوابعها والدرزى وتوابعها وسنديون وتوابعها بينما كانت مواعيد فصل التيار الكهربائي غدا بكفر الشيخ من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

انقطاع التيار الكهربائي غدا بسوهاج

هذا وأفادت الوحدة المحلية مركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج بفصل التيار الكهربائى غدا لأعمال الصيانة الدورية وحددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا أماكن قطع التيار الكهربائى غدا بقرى شكك الشونة وابن رشد والأبعدية والطوبجي والإيواء وعملية المياة بالأبعدية 1 والمرور والفؤادية، ومدخل جرجا، ومستشفى زمزم، وأوضحت الوحدة مواعيد انقطاع التيار الكهربائي غدا بسوهاج من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا مع استمرار الصيانة لأسبوع.