رفع دعم الأسمدة عن 9728 متعديا على الأراضي الزراعية

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إيقاف صرف الأسمدة المدعمة لـ9728 متعديا بالبناء على الأراضي الزراعية، وإرسال أسماء 12717 مخالفا بالتعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وجرى إيقاف بطاقات التموين لـ 7139 مواطنا، وجار استكمال ومراجعة 5528 آخرين.

إزالة 7561 حالة تعد على 364 فدانا

وأوضح التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن حجم التعديات على الأراضي الزراعية خلال الفترة من يناير 2022 وحتى الأول من سبتمبر الماضي، بلغ 11806 حالات على مساحة 578 فدانا، وإزالة 7561 حالة منها على مساحة 364 فدانا، ومتبقي منها 4245 حالة على مساحة 214 فدانا.

وأكد التقرير الذي يرصد حالة التعديات على الأراضي الزراعية، أنه تلاحظ عدم إزالة جميع التعديات فوريا بمحافظات الغربية والقليوبية والمنيا والفيوم وأسيوط وقنا والإسكندرية وسوهاج والدقهلية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والقاهرة، إذ جرى التوجيه بتشكيل لجنة للمرور على هذه المحافظات لمعرفة أسباب عدم إزالة التعديات في المهد.

استعادة 14 ألف فدان

وقال المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، لـ«الوطن» إنه جرى استعادة 14 ألف فدان لأصلها كأراضٍ تصلح للزراعة، وذلك بعد هدم وإزالة التعدي عليها ورفع الأنقاض.

وتابع أنه جرى التنسيق مع 8 محافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المزارع السمكية المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية ولا تخضع لولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لافتا إلى أن هذه المساحة تجري عودتها للرقعة الزراعية من جديد وهو الغرض الذي جرى توزيع الأراضي بشأنه، وتصل مساحتها إلى 70 ألف فدان، وجرى استعادة مساحات منها تصل إلى 7 آلاف فدان بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية وبورسعيد.